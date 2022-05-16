В России запущен аналог Google Play для скачивания приложений

Российским пользователям открыли общий доступ к отечественному аналогу Google Play — NashStore. Также регистрация в магазине для скачивания приложений доступна иностранным разработчикам из Азии, Европы и Америки. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе АНО «Цифровые платформы».

«Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru. <…> Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки. Несмотря на санкции, многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок», – приводятся слова генерального директора компании Арсения Щельцина.

Сейчас в российском магазине доступно более 1 тыс. приложений. Отмечается, что система оплаты за цифровые товары пока не доступна, но она появится в ближайшее время.

«Для нас важно сделать экосистему, в которой будет интересно и комфортно не только крупным игрокам отрасли, но и стартапам. Мы этому уделяем отдельное повышенное внимание. При этом наша система безопасности проверяет приложения на вредоносную активность», – рассказал директор по проектам компании Владимир Зыков.

7 апреля Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заявил, что Аpp Store и Google Play скоро могут перестать давать скачивать приложения в России, поэтому нужно создавать свою платформу.

Напомним, Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции. Многие компании заявили об уходе из страны либо о приостановке деятельности на ее территории.