У Роберта Мусина изымают землю в Лаишевском районе для трассы М12

Бывший председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин понес потери еще до начала распродажи имущества. Строящаяся автодорога М12 Москва – Казань пролегла прямо через принадлежащие VIP-должнику сельхозугодья в Лаишевском районе республики.

Ранее районный суд по иску «Росавтодора» вынес решение об изъятии наделов в пользу государства. Но исполнить его пока невозможно, так как не завершено уголовное дело против экс-банкира и на все его активы наложен арест. В этой ситуации кредиторы из числа местных банков, которых представляет АСВ, пока что согласовали передачу земли подрядчику строительства М12 ООО «Трансстроймеханизация» в аренду. Это решение позволит хотя бы пополнить конкурсную массу.

«Брать землю в аренду под застройку дороги — это странно. Это может быть предпринято для решения каких-то временных вопросов: сейчас в аренду, а потом — в собственность, — подтверждает заместитель директора фирмы «Татюринформ» Павел Тубальцев. — Логика застройщика может быть такой: «Мы эти участки все равно будем выкупать. Отдайте нам их пока хотя бы в аренду, чтобы имелось юридическое право застройки».

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