Общество 14 января 2026 14:46

У Раифского монастыря установят дорожные знаки о запрете остановки

Фото: Госавтоинспекция РТ

В районе Раифского Богородского монастыря появятся дополнительные дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта.

Как сообщает Госавтоинспекция Татарстана, в дни крупных религиозных мероприятий поток автомобилей к монастырю резко возрастает. Многие водители оставляют машины вдоль проезжей части, что провоцирует пробки и увеличивает риск ДТП.

Для повышения безопасности дорожного движения на подъездной дороге установят знаки «Остановка запрещена», а также таблички «Работает эвакуатор».

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в период фестиваля «Лед и свет» и во время рождественских праздников на подъезде к Раифе почти ежедневно образовывались многокилометровые заторы.

#Раифа #дороги #пробки #госавтоинспекция рт
