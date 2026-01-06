news_header_top
Происшествия 6 января 2026 13:10

В Татарстане на дороге в Раифу образовалась большая пробка

В Татарстане на дороге к Раифскому монастырю образовалась четырехкилометровая пробка. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Фото: © «Яндекс Карты»

Движение в сторону обители замедлено. Повышенная загруженность дороги может быть связана с ежегодным Рождественским фестивалем ледовых скульптур и снежных фигур «Лед и свет». В период новогодних праздников парковка у монастыря традиционно заполняется полностью.

Для удобства посетителей открыта дополнительная стоянка в 1,5 километрах от обители. Автомобилистам следует проехать поворот на монастырь и ориентироваться на установленные указатели. От дополнительной парковки каждые 15 минут отправляется бесплатный автобус, который доставляет гостей к монастырю и обратно.

#автомобильная пробка #раифский монастырь
