В Татарстане на дороге в Раифу образовалась большая пробка

В Татарстане на дороге к Раифскому монастырю образовалась четырехкилометровая пробка. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Фото: © «Яндекс Карты»

Движение в сторону обители замедлено. Повышенная загруженность дороги может быть связана с ежегодным Рождественским фестивалем ледовых скульптур и снежных фигур «Лед и свет». В период новогодних праздников парковка у монастыря традиционно заполняется полностью.

Для удобства посетителей открыта дополнительная стоянка в 1,5 километрах от обители. Автомобилистам следует проехать поворот на монастырь и ориентироваться на установленные указатели. От дополнительной парковки каждые 15 минут отправляется бесплатный автобус, который доставляет гостей к монастырю и обратно.