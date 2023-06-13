У пятиэтажного купола «Атмосфера» в Менделеевске разобьют парк

В Менделеевске начались подготовительные работы на месте строительства арт-пространства «Атмосфера». Прозрачный купол появится в городе специально для проведения Международного фестиваля «Пастернаковские чтения», который пройдет под эгидой ЮНЕСКО в сентябре этого года.

На данный момент на площадке будущего купола ведутся работы по прокладке наружных сетей, водопровода, канализации, отопления, началась подготовка к строительству фундамента.

Монтаж самого прозрачного купола планируется начать в конце июля и завершить в августе. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, купол «Атмосфера» будет высотой с пятиэтажный дом и площадью более 700 квадратных метров, а прилегающую территорию благоустроят и разобьют здесь парк.

Напомним, название для будущего купола выбрали сами жители района во время голосования в аккаунте в социальных сетях главы района Радмира Беляева.