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Путин заявил, что у него нет сомнений в победе России
Нет никаких сомнений в том, что победа в вооруженном противостоянии на Украине будет за Россией. Уверенность в этом выразил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
Во время встречи главы государства с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС заместитель Председателя Правительства Херсонской области Семен Машкауцан, завершая свое выступление, заявил, что Россия непременно одержит верх в ходе специальной военной операции на Украине и геополитического противостояния с недружественными странами.
«В этом даже сомнений нет», — согласился с ним российский лидер.
Ранее во время общения с участниками проекта РАНХиГС «Школа губернаторов» Путин сообщил, что с начала действия этой программы в 2017 году уже 50 проявивших себя госслужащих смогли возглавить различные регионы страны.
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