Нет никаких сомнений в том, что победа в вооруженном противостоянии на Украине будет за Россией. Уверенность в этом выразил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время встречи главы государства с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС заместитель Председателя Правительства Херсонской области Семен Машкауцан, завершая свое выступление, заявил, что Россия непременно одержит верх в ходе специальной военной операции на Украине и геополитического противостояния с недружественными странами.

«В этом даже сомнений нет», — согласился с ним российский лидер.

Ранее во время общения с участниками проекта РАНХиГС «Школа губернаторов» Путин сообщил, что с начала действия этой программы в 2017 году уже 50 проявивших себя госслужащих смогли возглавить различные регионы страны.