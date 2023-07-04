Путин: 50 участников программы «Школа губернаторов» стали главами регионов

С 2017 года 50 участников проекта «Школа губернаторов» смогли возглавить регионы России, а пять – стать федеральными министрами. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпусниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Всего с момента основания «Школу губернаторов» прошли более 400 человек. «Более 200 ваших коллег получили новые назначения. Это и федеральные органы власти: пять человек были назначены федеральными министрами, более 20 человек – заместителями министров, в том числе семеро – первыми заместителями. При этом в обеих палатах парламента также выпускники работают, в том числе это заместители председателей Госдумы и Совета Федерации, главы ключевых комитетов. Ваши коллеги успешно трудятся и в Администрации Президента, и в Аппарате Правительства РФ», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Кроме того, часть участников программы возглавляют крупные города, такие как Нижний Новгород, Тюмень, Казань, Калуга, Липецк, Воронеж, Ижевск и другие.Среди них есть и руководители крупных корпораций: «Роскосмоса», «Роснано», РЖД, Объединенной авиастроительной корпорации, Сбербанка, «Роснефти» и т.д.

«Знаю, что выпускники в разные времена всегда откликались на то, что нужно стране в первую очередь. Совсем недавно это была пандемия, и шли именно туда, где наиболее востребованы были руководящие кадры. С началом специальной военной операции практически все, кто работал в системе подготовки кадров, были настроены на то, чтобы по самым разным направлениям поддержать проведение специальной военной операции», – подчеркнул глава государства.