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У пункта отбора на службу по контракту в Татарстане появилась официальная страница в ВК
У пункта отбора на военную службу по контракту в Казани появилась страница во «ВКонтакте». Администраторы в режиме онлайн отвечают на вопросы желающих заключить контракт в Татарстане.
Напомним, что заключить контракт в Татарстане могут жители любых регионов РФ, а также иностранные граждане, которым при необходимости окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством.
Требования для прохождения службы:
- возраст от 18 лет (поступить на контрактную службу можно после достижения совершеннолетия)
- категория здоровья А, Б, В (отсутствие заболеваний, связанных с вирусом иммунодефицита человека)
Сумма, которую получат контрактники, складывается из следующих выплат:
- от Татарстана – 1,3 млн рублей;
- от Минобороны РФ – 400 тыс. рублей;
- от муниципалитетов РТ – до 300 тыс. рублей.
Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.
Единовременная выплата положена всем, кто заключит контракт на территории Татарстана. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание на время оформления. Оно занимает не больше одного дня, так как в Казани с прошлого года работает Центр оформления на контрактную службу «Батыр».
В нем каждому желающему помогут оформить документы, пройти медицинское обследование, узнать категорию годности к службе и получить все положенные льготы и выплаты. Все это в Центре оформления на контрактную службу делают менее чем за сутки. Иностранцам и их семьям помогут получить гражданство РФ и ИНН.
Помимо стандартного высокого денежного довольства нельзя забывать и о дополнительных выплатах за уничтожение вражеской техники.
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