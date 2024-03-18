У православных христиан начался Великий пост

Сегодня у православных верующих начался Великий пост, который продлится 40 дней. В эти дни в храмах проходят особые Богослужения. У жителей и гостей Казани есть возможность посетить Литургии, которые возглавит Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Сегодня Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского пройдет в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря. Начало богослужения в 18.00.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уже завтра, 19 марта, в день поминовения мучеников 42-х во Амморее, Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского состоится в Зилантовом Успенском женском монастыре по адресу: Архангельский переулок, дом 1. Начало богослужения в 17.00.

В среду, 20 марта, в день памяти священномучеников Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия и других, в Херсоне епископствовавших, а также иконы Божией Матери «Споручница грешных» в Казанском соборе в семь утра владыка будет служить Литургию Преждеосвященных Даров.

Вечером того же дня, в 18.00 в храме преподобного Серафима Саровского состоится Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского.

В четверг, 21 марта, в Никольском соборе на улице Баумана будут поминать Преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского. В этот же день пройдет Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. Начало богослужения в 17.00.

На следующий день в храме праведного Иоанна Кронштадтского при Казанской духовной семинарии в семь утра начнется Литургия Преждеосвященных Даров.

В субботу в домовом храме святителя Луки, архиепископа Крымского при Казанском хосписе «Наташа», состоится Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста. Начало богослужения в десять утра.

Вечером того же дня, в 17.00 пройдет всенощное бдение в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря.

В воскресенье, 24 марта, в день Торжества Православия в 10.00 в Казанском соборе пройдет Божественная литургия святителя Василия Великого. В 17.00 состоится Вечерня с чином Торжества Православия в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря.

В понедельник, 25 марта, в девять утра, митрополит Кирилл возглавит Литургию Преждеосвященных Даров в храме Рождества Христова на улице Адоратского

О том, что такое Великий пост, «Татар-информ» рассказывал накануне в видеоподкасте «Кофе с батюшкой». Иерей Александр Ермолин подробно объяснил, как поститься, как продержаться все 40 дней и для чего нужно воздержание от определенной еды.