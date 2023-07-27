У посетителей суши-бара в Тамбовской области выявили кишечную инфекцию

Острую кишечную инфекцию выявили у 25 посетителей суши-бара в Тамбовской области, сообщают в управлении Роспотребнадзора по региону.

«Зафиксировано 25 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями среди жителей города Тамбова. Все пострадавшие связывают заболевание с употреблением заказанной через интернет продукции суши-бара под брендом "‎СУШИ ДАРОМ"‎», – указано в сообщении.

В настоящее время состояние заболевших удовлетворительное.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 17 человек, включая четверых детей, отравились едой из суши-бара.

Отмечается, что при проведении осмотра помещений суши-бара выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В ведомстве отметили, что причиной заболевания могли послужить заказанные продукты питания, которые не соответствуют нормам по показателям безопасности по результатам экспресс-диагностики.

Эпидемиологическое расследование с целью установления причин заболевания продолжается.