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Руc Тат
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Происшествия 27 июля 2023 19:07

У посетителей суши-бара в Тамбовской области выявили кишечную инфекцию

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Острую кишечную инфекцию выявили у 25 посетителей суши-бара в Тамбовской области, сообщают в управлении Роспотребнадзора по региону.

«Зафиксировано 25 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями среди жителей города Тамбова. Все пострадавшие связывают заболевание с употреблением заказанной через интернет продукции суши-бара под брендом "‎СУШИ ДАРОМ"‎», – указано в сообщении.

В настоящее время состояние заболевших удовлетворительное.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 17 человек, включая четверых детей, отравились едой из суши-бара.

Отмечается, что при проведении осмотра помещений суши-бара выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В ведомстве отметили, что причиной заболевания могли послужить заказанные продукты питания, которые не соответствуют нормам по показателям безопасности по результатам экспресс-диагностики.

Эпидемиологическое расследование с целью установления причин заболевания продолжается.

#тамбов #кишечная инфекция
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