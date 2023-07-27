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У посетителей суши-бара в Тамбовской области выявили кишечную инфекцию
Острую кишечную инфекцию выявили у 25 посетителей суши-бара в Тамбовской области, сообщают в управлении Роспотребнадзора по региону.
«Зафиксировано 25 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями среди жителей города Тамбова. Все пострадавшие связывают заболевание с употреблением заказанной через интернет продукции суши-бара под брендом "СУШИ ДАРОМ"», – указано в сообщении.
В настоящее время состояние заболевших удовлетворительное.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что 17 человек, включая четверых детей, отравились едой из суши-бара.
Отмечается, что при проведении осмотра помещений суши-бара выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В ведомстве отметили, что причиной заболевания могли послужить заказанные продукты питания, которые не соответствуют нормам по показателям безопасности по результатам экспресс-диагностики.
Эпидемиологическое расследование с целью установления причин заболевания продолжается.
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