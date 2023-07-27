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Семнадцать человек, в том числе четверо детей, отравились едой из суши-бара в Тамбове
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В Тамбове 17 человек, включая четверых детей, отравились едой из суши-бара, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Масштабы отравления пока еще до конца не ясны. По предварительной информации, на данный момент за помощью обратились как минимум 17 человек — четверо детей и 13 взрослых», – указано в сообщении.
Отмечается, что детей госпитализировали в областную больницу и оказали помощь. О тяжелых последствиях у кого-либо из пациентов информации нет.
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