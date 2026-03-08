У «Поезда Победы» в Казани открылся пункт отбора на контрактную службу

Рядом с прибывшим сегодня в Казань «Поездом Победы» открылся пункт отбора на военную службу по контракту. В автономной палатке все желающие смогут получить подробную информацию о военной службе по контракту, подать заявление и пройти первичный отбор. Особое внимание уделяется войскам беспилотных систем, рассказал «Татар-информу» офицер пункта отбора на военную службу по контракту Егор Горячев.

«Сегодня у нас представлены две версии беспилотников коптерного типа: разведывательный и комбинированный, который может быть и ударным. Также традиционно присутствует площадка для сборки и разборки автомата Калашникова, комплекс боезащиты и два трофея: американская мина и каска», – пояснил он.

В приоритете – набор в войска беспилотных систем. Молодым гражданам предлагают вступить в ряды «войск будущего», добавил Горячев

Единовременная выплата при подписании контракта в Татарстане сегодня составляет в общей сложности 2,9 млн рублей. Это самый большой показатель в Приволжском федеральном округе.