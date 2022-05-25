У первоклассников Татарстана начались летние каникулы

У первоклассников Татарстана 25 мая начались летние каникулы. Школьники других классов будут учиться до 31 мая, а каникулы у них начнутся 1 июня.

«Минобрнауки Татарстана рекомендовало утвердить последним днем учебы для первоклашек и учащихся 9-х и 11-х классов 24 мая», – говорится в сообщении ведомства.

Вчера, 24 мая, во всех татарстанских школах прозвенел последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов. Выпускные вечера Министерство образования и науки рекомендовало проводить не ранее 24 июня.

В этом году в Татарстане 15 648 одиннадцатиклассников, из них в Казани оканчивают школу 5 797 выпускников. В прошлом году в республике аттестаты получили 15 886 учащихся 11-х классов.

Кроме того, в Татарстане 37 757 девятиклассников, из них в Казани – 11 798 учащихся. В 2021 году девятые классы окончили 35 876 школьников.