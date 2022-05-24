Ильсур Хадиуллин: Для более 53 тыс. выпускников Татарстана прозвенел последний звонок

Для более чем 53 тыс. выпускников девятых и одиннадцатых классов Татарстана сегодня прозвенел последний звонок. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на празднике «Последний звонок» в казанской гимназии №139.

«Сегодня праздник, и хочется пожелать вам успехов. Для вас открываются все дороги. В вашей жизни могут быть разные испытания. Вы должны быть стрессоустойчивыми, любить своих родителей, не забывать своих учителей. Ведь ваши учителя как инвесторы вложили в вас знания, доброту, свою душу. Создавайте условия, чтобы вами гордились ваши родители и учителя», — дал напутствие школьникам на торжественном мероприятии глава Минобрнауки.

Хадиуллин подчеркнул, что татарстанские выпускники — «самые умные и творческие». «В эти школьные годы сформировался ваш характер, вы получили хорошие знания. Впереди у вас государственная итоговая аттестация. Уверен, что вы успешно сдадите экзамены и в конце июня проведете выпускной вечер. Хочется пожелать вам спокойствия. Понятно, что экзамен — это испытание. Но мы будем поддерживать вас всегда», — заявил он выпускникам.

В беседе с журналистами министр образования и науки рассказал, что окончил школу сорок лет назад — в 1982 году. Он также вспомнил свой последний звонок. «Мы были такие же молодые, красивые, вся жизнь впереди, — отметил глава Минобрнауки. — У наших выпускников есть большие планы, и хочется, чтобы они были реализованы. Мы все хотим, чтобы наша молодежь нашла себя в жизни».

Хадиуллин заметил, что выпускники одиннадцатых классов не сдавали ОГЭ в девятом классе, поскольку тогда экзамены были отменены из-за пандемии Covid-19. «Для них это первые экзамены в рамках государственной итоговой аттестации. Но мы хотим, чтобы они были спокойны. Их школа подготавливала к стрессоустойчивости. Но главное, чтобы они оставались людьми с большой буквы», — добавил он.

Министр также упомянул, что в настоящее время проходит основной период ОГЭ, и выразил надежду на то, что девятиклассники покажут хорошие результаты. «Пока нарушений нет», — резюмировал он.