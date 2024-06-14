У пары нильских гусей в зоопарке Казани родились детеныши

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Казанский зооботанический сад «Африка. Река Замбези» показал новых обитателей – это семь птенцов нильских гусей, которые появились на свет на территории зоопарка. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

«Семь очаровательных птенчиков появились на свет 22 мая. Сейчас гусята заметно подросли и окрепли. Но пока окрасом значительно отличаются от родителей. Вместо обычных перьев мягкий пушистый пух светло-коричневого цвета», – говорится в сообщении.

Рацион гусят после рождения такой же, как и у взрослых особей, – это морковь, творог и комбикорм.

Ранее у пары поясохвостого векоподвижного геккона, прибывшей в августе 2023 года в казанский зоопарк, родился детеныш.