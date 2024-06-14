Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
У пары нильских гусей в зоопарке Казани родились детеныши
Казанский зооботанический сад «Африка. Река Замбези» показал новых обитателей – это семь птенцов нильских гусей, которые появились на свет на территории зоопарка. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.
«Семь очаровательных птенчиков появились на свет 22 мая. Сейчас гусята заметно подросли и окрепли. Но пока окрасом значительно отличаются от родителей. Вместо обычных перьев мягкий пушистый пух светло-коричневого цвета», – говорится в сообщении.
Рацион гусят после рождения такой же, как и у взрослых особей, – это морковь, творог и комбикорм.
Ранее у пары поясохвостого векоподвижного геккона, прибывшей в августе 2023 года в казанский зоопарк, родился детеныш.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»