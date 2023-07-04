У отравившихся медвежатиной в Забайкалье выявили опасных паразитов

У жителей Забайкальского края, употребивших в пищу мясо медведя, обнаружили трихинеллез, сообщают РИА Новости.

Всего за медпомощью обратились 15 человек - у 4 диагноз уже подтвержден, у 11 подозревают то же заболевание.

Отмечается, что трихинеллез – это остро протекающее паразитарное заболевание человека и млекопитающих животных, среди симптомов которого лихорадка, сыпь, отеки лица, возможно поражение нервной системы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 11 жителей Забайкалья отравились после употребления дикого медвежьего мяса в селе Куанда Каларского округа. У троих состояние средней степени тяжести, один из них несовершеннолетний, еще восемь находятся в удовлетворительном состоянии.