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У отравившихся медвежатиной в Забайкалье выявили опасных паразитов
У жителей Забайкальского края, употребивших в пищу мясо медведя, обнаружили трихинеллез, сообщают РИА Новости.
Всего за медпомощью обратились 15 человек - у 4 диагноз уже подтвержден, у 11 подозревают то же заболевание.
Отмечается, что трихинеллез – это остро протекающее паразитарное заболевание человека и млекопитающих животных, среди симптомов которого лихорадка, сыпь, отеки лица, возможно поражение нервной системы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что 11 жителей Забайкалья отравились после употребления дикого медвежьего мяса в селе Куанда Каларского округа. У троих состояние средней степени тяжести, один из них несовершеннолетний, еще восемь находятся в удовлетворительном состоянии.
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