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11 жителей Забайкалья отравились медвежьим мясом
В Забайкалье 11 человек отравились после употребления дикого медвежьего мяса в селе Куанда Каларского округа, сообщают в пресс-службе Минздрава Забайкалья.
«Накануне в селе Куанда Каларского округа местные жители обратились за медицинской помощью, по предварительной версии, после употребления в пищу дикого мяса. Ситуация находится на контроле губернатора Забайкалья», – указано в сообщении.
Отмечается, что у троих состояние средней степени тяжести, один из них несовершеннолетний, еще восемь находятся в удовлетворительном состоянии.
Проводится консультация по телемедицинской системе со специалистами краевой клинической инфекционной больницы.
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