11 жителей Забайкалья отравились медвежьим мясом

В Забайкалье 11 человек отравились после употребления дикого медвежьего мяса в селе Куанда Каларского округа, сообщают в пресс-службе Минздрава Забайкалья.

«Накануне в селе Куанда Каларского округа местные жители обратились за медицинской помощью, по предварительной версии, после употребления в пищу дикого мяса. Ситуация находится на контроле губернатора Забайкалья», – указано в сообщении.

Отмечается, что у троих состояние средней степени тяжести, один из них несовершеннолетний, еще восемь находятся в удовлетворительном состоянии.

Проводится консультация по телемедицинской системе со специалистами краевой клинической инфекционной больницы.