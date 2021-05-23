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Ру Тат
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23 мая 2021  15:22

У некоторых пациентов в Москве проявления коронавируса сохраняются в течение года

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В Москве у некоторых заболевших Covid-19 клинические проявления коронавирусной инфекции сохраняются на протяжении года. Об этом рассказала главный врач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко.

«У нас есть пациенты, которые в течение года с лишним больны, с теми или иными клиническими проявлениями. То есть вирус в них постоянно находится, другой вопрос, что мы подавляем клиническое течение болезни, проходит какое-то время ремиссии, он снова дает клинику», — заявила специалист в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам врача, у поступивших с небольшим поражением легких больных этот орган может оказаться поражен на 75–80% за один или два дня. Кроме того, многие заразившиеся «с трудом отвечают на ту терапию, которая сформировалась».

«Общество должно понять, что вся эта история с бесконечным взаимоотношением с этим вирусом приведет к тому, что он полностью изменит свою модификацию и приобретет качество, к которому мы можем оказаться не готовы», — резюмировала Лысенко.

Ранее Президент России Владимир Путин анонсировал запуск в гражданский оборот уже четвертой вакцины от коронавируса, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#коронавирус
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