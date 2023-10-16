Байден заявил о планах подавить Путина и урегулировать конфликт на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден

Фото: www.whitehouse.gov

Соединенные Штаты способны добиться нормализации ситуации на Ближнем Востоке и объединения Европы ради подавления Президента России Владимира Путина. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в интервью телеканалу CBS.

У политика спросили, собирается ли он выдвигать свою кандидатуру на второй срок — с учетом разворачивающихся на Украине и Ближнем Востоке конфликтов и разногласий между администрацией и Конгрессом в самих США. Байден ответил утвердительно.

«<…> итак, представьте, если бы мы смогли добиться успеха в нормализации отношений на Ближнем Востоке. <…> Представьте себе, что произойдет, если мы фактически объединим всю Европу, а Путина, наконец, подавим, чтобы он не мог создавать те проблемы, которые создает», — поделился планами на новый срок действующий Президент США.

Кроме того, Байден напомнил, что и при выдвижении на нынешний срок он замечал — «мир находится в переломной точке».

Относительно ситуации на Ближнем Востоке Президент США сказал, что удерживающее власть в секторе Газа радикальное движение ХАМАС, действия которого при террористическом нападении на Израиль он сравнил с холокостом, должно быть уничтожено.

При этом Байден уверен, что в конце концов Палестинское государство должно быть создано, но именно атаки радикалов делают его образование в нынешних условиях невозможным.