«У нас уникальная страна»: почему Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

На Совете по межнациональным отношениям в ноябре прошлого года Владимир Путин предложил посвятить 2026 год теме объединения россиян. В конце декабря он подписал соответствующий указ. Что для всех народов и народностей означает единство и почему без объединения сограждан не может существовать Россия – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





2026 год объявлен Годом единства народов России

Фото: © «Татар-информ»

Инициатива от казачества

В нулевые в России сложилась традиция – каждый год назначать особую тему года. Например, 2006 год был объявлен Годом гуманитарных наук, культуры и образования, 2007-й посвятили русскому языку, а 2008-й – семье. С тех пор тема года на протяжении всех его дней не просто фигура речи. По поручениям Президента России по всей стране проводится комплекс целенаправленных, раскрывающих тему мероприятий.

На Совете по межнациональным отношениям 5 ноября с инициативой об объявлении следующего, 2026 года Годом единства народов России выступил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

«Вчера наша страна праздновала День народного единства. Это очень важный для каждого гражданина праздник. От того, насколько мы будем сплочены, от понимания важности мира и согласия между народами зависит грядущее процветание нашей России.

Виталий Кузнецов: «От того, насколько мы будем сплочены, от понимания важности мира и согласия между народами зависит грядущее процветание нашей России» Фото: © Кристина Кормилицына / РИА Новости

Владимир Владимирович, прошу вас поддержать предложение Совета и рассмотреть возможность объявить 2026 год Годом единства народов России», – так высказался атаман Кузнецов.

Президент России это предложение поддержал.

«У нас уникальная страна. И поэтому мы должны делать все для того, чтобы укреплять нашу общность, наше единство, гражданскую и национальную, а значит, и государственную, общероссийскую идентичность», – заявил в завершение Совета Владимир Путин.

И уже 25 декабря перед началом заседания Госсовета РФ, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики, глава государства сообщил, что подписал указ о проведении в 2026 году Года единства народов России.

Владимир Путин: «В наступившем году планируется усилить акцент на укрепление единства и межнационального согласия» Фото: kremlin.ru

Почему именно 2026-й?

Одним из самых больших достижений России последних лет является то, что ситуация в сфере межнациональных отношений остается стабильной и контролируемой. Но проводимая нашей страной с февраля 2022 года СВО на Украине вызвала бешеное сопротивление всех враждебных России сил. В связи с чем активизировались попытки зарубежных антироссийских центров создать условия для социальных потрясений, направленных на разобщение наших народов. Враги мечтают расколоть нас на части и сломать одну из главных российских скреп – единство народов и народностей, населяющих нашу страну. Чтобы противостоять этим нападкам и попыткам, объявление 2026 года Годом единства народов выглядит логично.

«Цель очевидна – пошатнуть наше единство. Используют при этом наши противники любые поводы и предлоги – и бытовые происшествия, и миграционный фактор. Чтобы раскачать ситуацию, разжечь, спровоцировать конфликты, делают ставку и на радикальные группировки, то есть на откровенно террористические методы», – заявил Владимир Путин на том же ноябрьском заседании Совета по межнациональным отношениям.

По его словам, враги России теперь все чаще и чаще ведут речь о некой «деколонизации» нашей страны по национальному признаку, а по сути, о расчленении Российской Федерации и нанесении нам все того же пресловутого стратегического поражения.

Выдумали даже особый термин – «пост-Россия», подразумевая под этим лишенную суверенитета территорию, разорванную на мелкие, подвластные Западу осколки.

В связи с этим в наступившем году планируется усилить акцент на укрепление единства и межнационального согласия, в том числе на реализацию госнацполитики в регионах и муниципалитетах и на своевременное прогнозирование конфликтных ситуаций и реагирование на них.

Еще одна причина

Еще одной веской причиной для объявления 2026 года Годом единства послужило сложившееся братство народов России на полях СВО.

В связи с этим можно вспомнить проникновенные и очень памятные слова Владимира Путина о подвиге Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Напомним, в самом начале СВО 25-летний командир роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ЮВО был ранен, попал в окружение и подорвал себя гранатой вместе с украинскими военнослужащими.

«Я русский человек. Как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, мне хочется сказать: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин». Всех невозможно перечислить», – заявил Президент России на совещании Совета Безопасности РФ 3 марта 2022 года.

Сегодня участники СВО выступают примером подлинного межнационального единства и боевого братства, совместно ведут справедливую борьбу за Россию и на поле боя подтверждают, что россияне представляет собой единый народ. И это невозможно не отметить особым образом.

По всей стране 4 ноября проводятся шествия, концерты, выставки и образовательные мероприятия, посвященные ее истории, культурному наследию Фото: © «Татар-информ»

Расширенный День единства

С 2005 года в России ежегодно отмечается праздник – День народного единства. По всей стране 4 ноября проводятся шествия, концерты, выставки и образовательные мероприятия, посвященные ее истории, культурному наследию. Этот праздник учрежден как символ сплоченности, взаимопомощи и единства в трудные моменты истории.

А сама его дата связана с историческим событием – 4 ноября 1612 года народное ополчение взяло штурмом Китай-город и изгнало поляков из Москвы. Эта победа создала условия для восстановления суверенной государственной власти и избрания нового царя – Михаила Романова, первого представителя династии Романовых. Она ярко показала, что сила нашей страны – в поддержке друг друга, умении объединяться в трудные моменты.

2026 год теперь знаменателен тем, что, по сути, День единства расширен до целого Года единства народов России.

На заседании Совета по межнациональным отношениям была утверждена и обновленная Стратегия государственной национальной политики на период до 2036 года Фото: kremlin.ru

Стратегия единения

На том же заседании Совета по межнациональным отношениям была утверждена и обновленная Стратегия государственной национальной политики на период до 2036 года (далее – Стратегия). Именно Стратегия представляет собой основной документ по реализации государственной национальной политики, где главный акцент делается именно на сохранение единства народов и народностей нашей страны.

А уже 25 ноября 2025 года Владимир Путин подписал указ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года», где не только приводится текст Стратегии, но даются поручения Правительству России по ее реализации.

Валерий Тишков: «Я знаю, что в Татарстане, например, есть опыт подготовки муниципальных кадров в области национальной политики, но в большинстве регионов такого нет» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Российский историк, этнолог, социальный антрополог, доктор исторических наук Валерий Тишков в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал о том, в чем новизна новой Стратегии.

Во-первых, начальная часть, посвященная оценке ситуации, написана фактически заново. Все-таки с момента принятия предыдущей редакции Стратегии (2012 года) прошло более десяти лет, появилось множество новых проблем, новых очень важных явлений, начиная с «Крымского консенсуса». Соответственно, сформулирован целый ряд новых вызовов.

Во-вторых, по словам Тишкова, в отличие от прежней версии подробно прописан не только федеральный уровень. В значительной мере расширены полномочия регионов по реализации государственной национальной политики – и подчеркнута их ответственность. Введены полномочия и для муниципального уровня, чего в прежнем варианте практически не было.

«Я знаю, что в Татарстане, например, есть опыт подготовки муниципальных кадров в области национальной политики, но в большинстве регионов такого нет. Так что введение муниципального уровня ответственности может стать серьезным стимулом к формированию профессиональной практики в этой сфере», – так оценивает положительный татарстанский опыт эксперт.

В республике в значительном количестве представлены татары, русские, чуваши, удмурты, марийцы, мордва, башкиры. И все живут в мире и согласии Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Опыт Татарстана

Сегодняшние впечатляющие достижения нашей республики базируются на трех скрепах: сильная экономика, общественно-политическая стабильность, межнациональное и межконфессиональное согласие. Все это составляет так называемую модель Татарстана, превратившую республику в опорный регион Российской Федерации.

По итогам Всероссийской переписи населения 2002 года в РТ проживали представители 115 национальностей, в 2010-м – 173, в 2020 году – уже 175. Для сравнения: в Российской Федерации сегодня проживает больше 190 национальностей. Как видим, по представительству национальностей Татарстан можно смело называть народным центром России, этаким эталоном нашей страны с позиции разнообразия национального состава. В республике в значительном количестве представлены татары, русские, чуваши, удмурты, марийцы, мордва, башкиры. И все живут в мире и согласии. А ведь это не далось само собой – республика прошла длинный и непростой путь к такому единству.

Начало мощному этнокультурному движению в республике положил прошедший в мае 1992 года I съезд народов Татарстана, который провозгласил равенство всех народов, проживающих в республике. Тогда же была учреждена общественная организация – Ассоциация национально-культурных объединений (АНКО), предшественница Ассамблеи народов Татарстана.

«Теперь можно с уверенностью сказать, что за тридцать с лишним лет активной деятельности Ассамблея народов Татарстана стала центром консолидации многонационального движения народов нашей республики. Нам удалось объединить под своим крылом 270 региональных и местных национально-культурных организаций, в районах республики успешно функционируют два филиала и 39 представительств Ассамблеи. По инициативе глав муниципальных районов создаются новые представительства Ассамблеи народов Татарстана, открываются дома и центры дружбы народов, которые служат базой для творческого развития, а также площадкой для диалога властных структур, национально-культурного сообщества, правоохранительных органов на местном и региональном уровне», – говорил в интервью журналу «Наш дом – Татарстан» Председатель Государственного Совета РТ, председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин: «Теперь можно с уверенностью сказать, что за тридцать с лишним лет активной деятельности Ассамблея народов Татарстана стала центром консолидации многонационального движения народов нашей республики» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для реализации Стратегия государственной национальной политики РФ в Татарстане была принята Концепция по реализации государственной национальной политики. Для реализации этого документа проделана масштабная работа. При Раисе РТ образован Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Создана Межведомственная рабочая группа по указанным вопросам. В ряде министерств и ведомств также существуют соответствующие подразделения. На муниципальном уровне за этим направлением работы закреплены ответственные в ранге заместителей руководителей исполкомов.

Для Татарстана единство народов и народностей – базис успешного развития. Поэтому в 2026 году, в Год единства народов России, республика продолжит работать над укреплением межэтнического мира и согласия, над построением такой модели общества, которая была бы одинаково привлекательна и гармонична для всех татарстанцев.