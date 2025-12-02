«У нас родился Арсений»: мэр поздравил семью военнослужащего в Набережных Челнах

В Камском детском медицинском центре Набережных Челнов произошло радостное событие: семья военнослужащего Андрея Илендеева встречала долгожданного сына. Малыша назвали Арсением.

Встретить новорожденного приехала вся семья: старший брат Савелий, которому шесть лет, родители, родные и близкие. По доброй городской традиции с важным событием семью лично поздравил мэр города Наиль Магдеев. Малыша на руки взял дедушка, а глава города обратился к маме.

«Хочу сказать семье Илендеевых огромное спасибо за такого мужа, зятя, брата. Большой семьей мы собрались, чтобы вместе радоваться огромному событию – рождению мальчика, Арсения. У Савелия появился младший братишка, и он, конечно, вместе с нами тоже радуется», – заметил градоначальник.

«У нас в Набережных Челнах есть хорошая традиция. Мы приезжаем поздравить каждую молодую маму, чей муж находится в зоне специальной военной операции и выполняет воинский долг. Этой традиции мы не изменяем и всегда следуем. Мне хотелось бы вручить вам главный документ, который свидетельствует о том, что в нашей стране, в Российской Федерации, в городе Набережные Челны родился Арсений Андреевич Илендеев. Звучит гордо!» – отметил мэр.

Наиль Магдеев вручил маме единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а также подарки от города и Республики Татарстан. Поздравления адресовали и депутаты Горсовета Рустем Гараев и Сергей Хлебников.

