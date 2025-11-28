«Папин день»: семьям бойцов СВО устроили мультпоход в Челнах

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Проект «Папин день» в Набережных Челнах реализуют уже несколько лет. Его задача – поддержать семьи участников специальной военной операции. Несколько раз в год их приглашают на премьерные показы мультфильмов или сказок в кинотеатре. Перед началом сеанса детям традиционно раздают сладкие угощения. Порой вместе с супругами и ребятами приходят и сами военнослужащие, находящиеся в отпуске или вернувшиеся домой после лечения и реабилитации.

Накануне на показ собрались около трехсот детей участников СВО. Некоторые из них пришли в кинотеатр вместе с папами. От бойцов звучат короткие, но уверенные слова: все будет хорошо, победа за нами.

Семья военнослужащего с позывным Тэмпо в этот день была в полном сборе. Глава семейства только вернулся из госпиталя, где проходил восстановление после ранения, полученного в Бахмуте.

«Только вчера приехал в отпуск после госпиталя. Вот первый день пока с семьей. Организаторам большое спасибо. Прекрасная возможность побыть с семьей. Очень приятно за внимание», – говорит военнослужащий из Тукаевского района.

Он служит во взводе беспилотных летательных аппаратов.

«Менялись расчеты, при возвращении с места работы ночью попали под дрон вдвоем с напарником», – вспоминает боец.

Тэмпо – из республиканского батальона «Алга». Контракт он подписал, чтобы защищать границы страны и мирных жителей. Дома его ждут жена, дочь и два сына. Для детей он пример стойкости и мужества.

«Такое мероприятие мы впервые посетили всей семьей. Обычно я только с детьми приезжала. А сегодня мы все вместе. Очень здорово. Спасибо большое организаторам», – поблагодарила жена военнослужащего Алсу.

«Мы вообще редко куда-то ходим всей семьей, поэтому то, что и с папой смогли сходить, очень классно», – поделилась дочь Диана.

«Я рад, что пришел, потому что тут попкорн и колу дают бесплатно», – отметил сын Бахтияр. «Обрадовался, конечно. Мне это давно сказали. Я рад, что в кино наконец-то», – добавил сын Данияр.

На премьеру пришли и другие семьи. Кто-то из мужчин находится в кратком отпуске, кто-то уже завершил службу и вернулся домой. Военнослужащий с позывным Опасный поделился воспоминаниями о том, как их встречали жители освобожденных территорий.

«Когда деревни отбивали, нас местные встречали с распростертыми объятиями, говорили: „Наконец-то вы пришли!“ Помню, как говорили: „Мы бы вас с хлебом-солью встретили, но у нас хлеба нет“. Там было очень тяжело. Когда брали очередную деревню, сами делились продуктами, чтобы они хоть что-то могли поесть», – рассказал боец.

Поддержку мирному населению военнослужащие оказывают и сейчас. А пока мужчины на передовой, их семьи поддерживают в тылу. Одним из таких шагов и стал мультпоход.

«Мы пришли с отличным настроением посмотреть фильм по приглашению, так как папа у нас участник СВО. Нам такие подарочки делают, приглашают на фильмы. Пришла с сыном», – рассказала Регина, жена военнослужащего.

«Настроение хорошее. У меня трое детей. Из деревни только что приехали и бегом сюда. Очень рады приглашению. Дети довольны. Мама рада», – добавила жена военнослужащего Ралия.

За годы реализации «Папин день» заметно вырос. Сейчас на сеансы приходят не только семьи челнинских военнослужащих, но и жители Тукаевского района.

«Проект работает уже три года. За это время мы показали более 30 фильмов. Сегодня снова продолжаем показы. Летом делали перерыв, потому что дети разъезжались. Изначально арендовали небольшой зал, но пришлось поменять на большой – много желающих», – сказал инициатор проекта «Папин день» Эдуард Фаттахов.

Среди гостей был и еще один участник СВО – Тимур Нусратов.

«Я сам такой же боец. Прекрасно понимаю, как это, когда мы там, а семья ждет дома. Каждый день на звонке. Этот режим ожидания очень тяжел. Казалось бы, каждый может купить билет, но дело не в этом. Здесь – отношение, человечность», – отметил он.

Проект «Папин день» продолжит работу. Организаторы готовят новый сюрприз для семей военнослужащих. Для тех, кто сейчас ждет своих защитников дома и поддерживает их каждый день.

