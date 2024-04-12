Врачи о беременных: «Запретить делать аборт не можем, показываем, какой красивый малыш»

Нередко приходят к врачам только тогда, когда женщина уже беременна. Поставив ее на учет, врачи начинают ее обследовать

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Только 17% молодых супружеских пар условно здоровы и готовы к зачатию»

15-17% всех супружеских пар в Татарстане бесплодны – такова печальная статистика. Причины разные – люди рано начинают половую жизнь и ведут ее слишком активно.

Сегодня, по словам врачей, первый ребенок у женщины в РТ появляется в среднем в 29 лет. То есть половая жизнь идет в течение нескольких лет, но беременность не наступает. Врачи отмечают, что родители не разговаривают со своими детьми об интимных отношениях.

Нередко пары приходят к врачам только тогда, когда женщина уже беременна. Поставив ее на учет, врачи начинают ее обследовать, и на этом этапе нередко выявляется масса заболеваний, которые могут повлиять и на вынашиваемость беременности, и на здоровье ребенка.

Врачи напоминают: есть такое важное понятие, как прегравидарная подготовка к беременности, – это то, о чем сегодня забывают многие пары. Начать готовиться к беременности необходимо не позже, чем за три месяца до планируемого зачатия. И если готовиться грамотно, то риск рождения детей с врожденными патологиями и возникновения осложнений во время беременности снижается.

Фирая Сабирова: «Проводим исследование на инфекции, обязательно берем у женщины мазок на онкоцитологию, потому что рак шейки матки сильно помолодел» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По словам главного специалиста по репродуктивному здоровью Минздрава Татарстана Фираи Сабировой, в нескольких городах республики сегодня молодым супругам дарят «Сертификат молодоженов». По нему жена и муж могут пройти бесплатное обследование в одной из частных клиник. Работает программа в Казани, Челнах, начинает работать в Альметьевске.

«Это обследовани охватывает самые основные моменты, которые могут привести к осложнению беременности. Проводим исследование на инфекции, обязательно берем у женщины мазок на онкоцитологию, потому что рак шейки матки сильно помолодел. Крайне редко, но такие случаи есть, когда во время беременности у женщины находят рак. Обязательно проводим обследование молочных желез», – объяснила Фирая Сабирова.

Приглашают к медикам и мужчину – его проверят на инфекции, осмотрит уролог, сделают спермограмму.

Обследования показывают, что лишь 17% молодых пар из тех, кому уже вручили сертификат, условно здоровы и готовы к зачатию. Остальным необходимо дообследование.

На диспансеризации проверят репродуктивное здоровье женщин и мужчин

В этом году по всей России в программу диспансеризации включили проверку репродуктивного здоровья и для мужчин, и для женщин.

«В этой проверке могут участвовать женщины с 18 до 49 лет. Они делятся на две группы – с 18 до 29 и с 30 до 49 лет. Для молодой группы первый этап включает осмотр гинеколога, исследование на микроскопию, онкоцитологию и исследование методом ПЦР на инфекции, передающиеся половым путем, это дорогостоящие исследования. Для женщин старше проводят все то же самое, за исключением исследования на инфекции. Оно в случае необходимости назначается на втором этапе – этапе дообследования», – отметила Фирая Сабирова.

Если женщине необходимо будет продолжить проверку здоровья, то ей назначат УЗИ органов малого таза и молочных желез Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если женщине необходимо будет продолжить проверку здоровья, то ей назначат УЗИ органов малого таза и молочных желез и повторный осмотр акушера-гинеколога. Если в процессе беседы выяснится, что женщина хочет в ближайшее время родить ребенка, то врач расскажет ей о прегравидарной подготовке.

«Что касается обследования мужчин, это оказался вызов для системы здравоохранения – обследовать их негде. Но я думаю, мы справимся: будут создаваться кабинеты урологов в поликлиниках; на первом этапе, возможно, на аутсорсинге, а в дальнейшем появится и в поликлиниках проведение спермограммы», – отметила доктор.

Репродуктолог надеется, что в будущем эти кабинеты превратятся в центры мужского здоровья.

60% женщин, желающих сделать аборт, отказались от этой идеи

В Казани продолжает работать Республиканский центр кризисной беременности, в котором отговаривают женщин, решивших сделать аборт, от этого шага. Сегодня по всему Татарстану работают восемь филиалов центра.

Туда направляют женщин, которые решились на аборт и отговорить их в женской консультации не удалось.

«Согласно статистике районных и республиканского центров, за последние три месяца врачам удалось отговорить от аборта 60% женщин», – рассказала заместитель главного врача Клиники медицинского университета Светлана Губайдуллина.

В Казани продолжает работать Республиканский центр кризисной беременности, в котором отговаривают женщин, решивших сделать аборт Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для сравнения: в прошлом году в женских консультациях и на старте работы Центра кризисной беременности удалось отговорить 42% женщин от аборта. Благодаря их работе за год стало на полторы тысячи абортов меньше.

Светлана Губайдуллина подчеркнула, что в этом году планируется снизить число абортов по немедицинским показаниям еще на тысячу.

«У нас в республике аборт не запрещен, мы не имеем права это делать. Но в нашей республике, чтобы сделать аборт, нужно хорошо подумать», – отметила Светлана Губайдуллина.

Как женщин отговаривают от аборта

Принимать женщин в Республиканском центре кризисной беременности начинают после обеда – в те часы, когда в родильном доме, на базе которого находится центр, начинают выписывать молодых мам с новорожденными детьми. Это тоже способ воздействия, говорят врачи: женщина видит, как счастливых мам встречают их близкие, как все они счастливы.

По словам Светланы Губайдуллиной, специалисты центра иногда по несколько часов общаются с одной пациенткой. Очередей здесь нет – все приходят к конкретному времени: «Женщин здесь рады видеть».

Светлана Губайдуллина: «Это свободный выбор женщины, мы не можем ее заставить, но мы можем объяснить, разъяснить или пожелать, что хорошо было бы, если бы вы родили» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы делаем экспертное УЗИ, где видно малыша, слышно его сердцебиение. Стоят около нее психолог, акушер-гинеколог. Мы видим УЗИ, начинаем ей говорить, какой красивый у нее ребенок, какой он классный», – рассказала замглавврача.

По опыту врачей, на отказ от аборта нередко легче уговорить отца ребенка. Случается, что в центр приходит семья, в которой женщина не хочет рожать, а мужчина, наоборот, мечтает и сыне или дочке. Случается, что муж и не знает, что супруга беременна, и не хочет оставлять малыша. С каждой женщиной работают индивидуально, ищут подход.

«Это свободный выбор женщины, мы не можем ее заставить, но мы можем объяснить, разъяснить или пожелать, что хорошо было бы, если бы вы родили и у нас был бы еще один маленький житель республики», – улыбнулась акушер-гинеколог.