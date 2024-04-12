В Татарстане за три месяца медики отговорили 60% женщин, собиравшихся сделать аборт

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казани продолжает работать Республиканский центр кризисной беременности где отговаривают женщин, которые хотят сделать аборт. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель главного врача Клиники медицинского университета Светлана Губайдуллина.

Также открылись восемь филиалов этого центра по всему Татарстану. Туда направляют женщин из женских консультаций, если сотрудникам центра не удалось их переубедить.

«Согласно статистике межрайонных и республиканского центров за последние три месяца, врачам удалось отговорить от аборта 60% поступивших женщин», – рассказала Губайдуллина.

Для сравнения, в прошлом году в женских консультациях и на старте работы Центра кризисной беременности удалось отговорить 42% женщин от аборта. Благодаря этому стало на полторы тысячи абортов меньше.

Светлана Губайдуллина подчеркнула, что в этом году планируется снизить число прерываний беременности не по медицинским показаниям еще на тысячу.