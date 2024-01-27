Управление ЗАГС: Казань готова поделиться частицей семейного огня с парами со всей России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня частичка огня всероссийского семейного очага вручена еще одной паре молодоженов из Казани. Церемония будет продолжаться в течение всего 2024 года, рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина.

Напомним, что очаг «Сердце России» был зажжен на выставке-форуме «Россия» в Москве. Молодая семья Зиятдиновых, представлявшая на церемонии Татарстан и весь Приволжский федеральный округ, привезла в Казань его частичку. Затем республика поделилась ею со всеми регионами ПФО.

«У нас не только сегодня особенный день — у нас особенный весь год. Он начался с того, что в Москве был дан старт Году семьи. 24 января нам доставили огонь семейного очага, который привезен из Мурома. И мы ждем наших молодоженов в центре семьи „Казан“», — сказала Студеникина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она пригласила молодые пары из всех районов республики и регионов России приехать в столицу Татарстана, Центр семьи «Казан», чтобы забрать домой по частичке огня из семейного очага.

«Кроме того, впереди нас ждет не менее знаменательное событие – выборы Президента России, и мы призываем всех молодоженов и их гостей всей семьей прийти на выборы за наше светлое будущее», – подчеркнула исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Казани.

По словам Студеникиной, с 27 января в городе стартовала акция, в рамках которой молодоженов начнут приглашать на выборы, предстоящие в марте 2024 года.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомним, что открытие Года семьи состоялось 23 января на выставке-форуме «Россия» в Москве с участием Президента России Владимира Путина. А 24 января Раис Татарстана Рустам Минниханов провел торжественный прием, посвященный открытию Года семьи в республике.