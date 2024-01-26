«Доставим в целости и сохранности»: Татарстан передал частичку семейного очага Башкирии

Фото: Салават Камалетдинов / Татар-информ

Сегодня Татарстан передал Башкортостану частичку огня семейного очага из Мурома. Церемония передачи состоялось в Центре семьи «Казан».

Напомним, что чаша с огнем была передана Татарстану, представлявшему ПФО, и 11 другим регионам на церемонии открытия всероссийской акции «Огонь семейного очага» на выставке-форуме «Россия» в Москве.

«Мы с гордостью передаем вам огонь, привезенный к нам из Москвы с международной выставки “Россия” 24 января. Казани выпала большая честь – передать пламя в регионы Приволжского федерального округа. Сегодня у нас завершающая церемония. В гостях – Республика Башкортостан», – отметила исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В торжественной обстановке, в одном из залов Центра семьи «Казан», пламя было перенесено в лампаду, которую привез с собой представитель Башкирии. Затем он доставит ее в Уфу.

«Я выражаю слова огромной благодарности за огонь семейного очага. Обещаю в целости и сохранности доставить его в Республику Башкортостан, где он будет согревать наши семьи», – сообщил директор башкортостанского северного межрайонного центра «Семья» Ильнус Исламов.

Напомним, что семейный огонь был зажжен в Муроме в храме святых благоверных князей Петра и Февронии, откуда был доставлен в Москву на выставку «Россия». На церемонии открытия Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным, он был передан представителям 12 регионов, среди которых оказался и Татарстан.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В нашу республику 24 января пламя привезла семья Зиятдиновых, которые заключили свой брак прямо на Всероссийской выставке. Затем они передали его в Центр семьи «Казан», где смогли зажечь лампадки несколько пар молодеженов. В тот же день частички семейного очага были переданы представителям двух регионов ПФО.

Кроме того, вчера состоялась большая церемония передачи пламени сразу в восемь субъектов округа. Их приехали представлять многодетные семьи, некоторые из которых подготовили целые творческие номера с национальной тематикой.