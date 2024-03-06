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Общество 6 марта 2024 13:30

«У нас общие корни»: Ерлан Кошанов – о найденных в Казахстане и Татарстане древних чашах

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Несколько лет назад в Улытауском районе Карагандинской области Казахстана археологи нашли золотую чашу. Такая же чаша эпохи Золотой Орды хранится в Национальном музее Татарстана. Об этом рассказал председатель Мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину в Казани.

«Есть у нас район Улытау, там похоронен старший сын Чингисхана. Археологи нашли место захоронения его дочери. Когда они начали работать, то обнаружили золотую чашу. На ней есть рисунок, по-моему, подснежника. Наши историки увидели в казанском музее точно такую же чашу, которую нашли в Казани, с таким же рисунком. Это говорит о том, что у нас общие корни», – рассказал парламентарий.

Кошанова порадовало, что выставка «Золото Великой степи», прошедшая в Казани в прошлом году, была интересна татарстанцам.

«Приятно, что она хорошо отозвалась в сердцах наших татарских братьев», – подчеркнул он.

#татарстан и казахстан
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