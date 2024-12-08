«Обращение к бабкам и гадалкам – путь в адскую бездну»: батюшка о порче и сглазе

Куда может завести вера в порчу и сглаз? Что ждет человека, если он обращается к бабкам и гадалкам за снятием порчи? Что делать, если вам показалось, что вас сглазили? На вопросы «Татар-информа» ответил казанский священник Александр Ермолин.





Александр Ермолин: «Я, как православный священник, категорически против веры в порчу и сглаз»

Фото: © «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о чайлдфри и сурогатных матерях. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин в подкасте «Батюшка против» рассказывает о том, почему не стоит верить в порчу и сглаз.

«В православии таких понятий, как порча и сглаз, нет»

Я, как православный священник, категорически против веры в порчу и сглаз. Почему? Потому что этого всего нет! Мы живем в обществе, которое настолько погрязло в суевериях, различных ТВ-шоу про ясновидящих, что для людей стало совершенно естественным верить в гороскопы, приметы и в том числе в порчу и сглаз. Когда люди начинают удивляться, я им объясняю, что в православии таких понятий нет вообще.

Суеверные считают, что есть некие плохие люди, которые насылают плохую энергетику, и после этого объект их ненависти начинает болеть. Вот, например, ты заболел: у тебя насморк, потом развился бронхит, ты не лечишься и у тебя начинаются осложнения. И о чем суеверный человек подумает в первую очередь? Конечно же, о том, что его сглазили. И тут он начинает вспоминать, что когда-то он подрезал кого-то на машине и ему вдогонку что-то крикнули: «Наверное, он меня проклял! Точно! Ну все, я попал!»

И тут суеверный человек начинает бороться со сглазом. Он идет, надевает на себя красную нитку, «глаз Фатимы», а самые суеверные надевают сразу несколько этих оберегов в ряд, чтобы точно никто не сглазил. Это то же самое, что тушить костер бензином или лечить сахарный диабет огромной шоколадкой. Это не помогает, это действует ровно наоборот.

Человек, который верит в порчу и сглаз, придумывает способы, как от всего этого огородиться. Он говорит, что новорожденного ребенка ни в коем случае никому нельзя показывать, иначе сглазят. Спрашиваешь: «Как работает этот механизм? Как это работает?» – и тебе начинают объяснять, что если ребенок еще не крещеный, то у него нет защитной энергетики. Поймите, что православный человек не должен верить ни в энергетику, ни в то, что крещение совершается ради какой-то защиты. Иначе получается полная ерунда.

«Человек, который верит в порчу и сглаз, придумывает способы, как от всего этого огородиться» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Думает, раз у нее стоит иконка, значит, она не занимается гаданиями и колдовством»

Если вы не хотите, чтобы ребенок болел, мойте руки и не таскайте ему микробов. Совершенно естественно, что маленькие дети болеют, потому что у них еще нет иммунитета. Суеверный человек раздает вредные советы: надень булавку, надень красную нитку. И он не понимает, что таким образом только усугубляет ситуацию.

Самые продвинутые суеверные идут к бабкам! Они думают, раз у бабки стоит иконка, значит, она не занимается гаданиями и колдовством. На самом деле это точно такой же служитель сатаны, только он выглядит по-другому, у него просто другая декорация. Как бы мы их ни называли, это те же самые ведьмы и колдуньи, которые просто уводят вас в адскую бездну.

При этом важно сказать, что действительно существуют злые колдуны и ведьмы, которые желают человеку зла. Они пытаются проклинать, подкидывают иголки и так далее. Но мы должны понимать, что все это православного человека не возьмет никогда. Потому что с ним Бог, а если Бог с нами, то кто против нас? Если человек живет церковной жизнью, ходит в храм, причащается, исповедуется, то ему не страшны такие предрассудки. А если и случилась какая-то неприятная ситуация, то это – попущение Божие, то есть Господь разрешил этому случиться с вами.

«Если нашел дома иголки, булавки, так называемые подклады, – живи как христианин: читай утренние и вечерние молитвы, ходи в храм» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Давайте идти сложным, но правильным путем»

Если нашел дома иголки, булавки, так называемые подклады и прочее, – живи как христианин: читай утренние и вечерние молитвы, ходи в храм. Вспомним, что сам Господь сказал в Новом Завете апостолам: «Сей род изгоняется молитвой и постом». А все эти суеверные артефакты нужно просто выкинуть, не думать о плохом, не слушать вредные советы о том, что все это нужно аккуратно завернуть в тряпочку и при свете полной луны положить на перекресток трех дорог так, чтобы одна из них выходила на трассу М7. Если будет М8, то уже не сработает.

Почему некоторые люди убеждены, что их прокляли и сглазили? Да потому что им так проще. Вот он заболел, потом еще раз, потом еще. И проще сказать: «Меня сглазили», – чем сходить к врачу. Если у тебя бронхит, сделай флюорографию, сходи к врачу, начни заниматься спортом. Но это ведь сложно. Гораздо проще поверить в то, что тебя сглазили, и пойти к какой-нибудь бабушке. Давайте идти сложным, но правильным путем.

Если люди говорят, что им помогли снять порчу и сглаз, то этому убеждению может способствовать целый ряд причин. Одна из них – банальное самовнушение, эффект плацебо. Нельзя забывать и о том, что бесы не спят. Если к ним обращаются через всевозможных бабок, то им нужно отработать это обращение. Бесы заманивают человека, преподнося ему различные мнимые блага, предсказания и прочее. А когда человек уже подсел на это, они хватают его в свои цепкие лапы и уже не отпускают.

«Это бизнес. Люди зарабатывают на этом деньги. Для вас расплата не только в финансах – это прямая дорога в ад» Фото: © «Татар-информ»

«Совокупный доход тарологов, экстрасенсов и гадалок в этом году в России побил все рекорды»

Есть прекрасный пример – вспомните «Пиковую даму» Пушкина. Там была такая схема: человек ставит на одну карту – выигрывает, на вторую – снова выигрывает, у него уже набирается просто космическая сумма. И вот он ставит на третью карту и лишается всего. Так работают эти бесовские сущности. Тут получилось, там порчу сняли – но конец один.

По информации СМИ, совокупный доход тарологов, экстрасенсов и гадалок в этом году в России побил все рекорды. Получилась цифра с огромным количеством нолей, которая приблизилась к обороту всех кафе и ресторанов страны вместе взятых.

Это бизнес. Люди зарабатывают на этом деньги. Для вас расплата не только в финансах – это прямая дорога в ад.

Выбери сторону света – вот то, что хочется пожелать всем, кто в это верит. Есть прекрасный пример святых Киприана и Иустины. Святой Киприан был колдуном, но покаялся и даже стал православным епископом. А Иустина боролась с колдовством и вступила в борьбу с Киприаном, благодаря чему он обрел православную веру.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информ».

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