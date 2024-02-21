«У нас много общего»: Минниханов встретился с Президентом Республики Сербской

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорадом Додиком, который посетил республику для участия в мероприятиях Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» и посещение ряда научных и образовательных учреждений, памятников истории и архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов напомнил, что прежние встречи с Милорадом Додиком проходили в Боснии и Герцеговине (2021 год) и в Венгрии (2023-й).

«Надеемся, что ваш визит в нашу республику оставит у Вас положительные впечатления. Приятно, что во время вашего визита у нас проходят соревнования „Игры будущего“. Наша республика в течение 2 недель будет точкой притяжения для любителей спорта и компьютерных игр со всего мира. Впервые в мировой истории в Казани проходит Международный мультиспортивный турнир „Игры Будущего“ — соревнования инновационного формата „фиджитал“, которые объединяют киберспортивные состязания и классические спортивные дисциплины», — сказал Раис РТ.

Он отметил, что в соревнованиях принимают участие двое спортсменов из Боснии и Герцеговины «Все активно участвуют, хорошо восприняли этот формат, — сказал Рустам Минниханов. — Мы должны создать все условия для спортсменов».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ обратил внимание на то, что очень импонирует последовательная позиция Боснии и Герцеговины по вопросам сотрудничества с Россией, и поблагодарил гостя за такое отношение. «Это очень непросто в современных условиях», — отметил руководитель республики.

По его словам, Татарстан и Босния и Герцеговина сходны по территории и населению. Обе республики являются многоконфессиональными. «У нас много общего, — подчеркнул Рустам Минниханов. — Татарстан — хороший пример мирного сосуществования представителей разных религий и культур».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На сегодня показатели товарооборота между Татарстаном и Республикой Сербской пока невысокие, сторонам нужно активнее продвигаться в вопросах сотрудничества, уверен Раис РТ. «Надеюсь, назначение почетного консула Боснии и Герцеговины в г. Казани позволит активизировать наше торгово-экономическое сотрудничество», — добавил Рустам Минниханов и вкратце представил экономический и промышленный потенциал региона. Так, в последние годы республика уделяет много внимания развитию IT, есть три IT-парка, построен Иннополис с одноименным университетом. Рустам Минниханов предложил гостям посетить инновационный город и вуз, чтобы своими глазами увидеть его возможности и перспективы в области ИТ.

Также Раис РТ пригласил Милорада Додика посетить форумы и мероприятия, которые будут проходить в республике в 2024 году — Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» и Kazan Digital Week.

«Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Республикой Сербской», — заверил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Республики Сербской поблагодарил за возможность посетить Татарстан и также пригласил Рустама Минниханова посетить Боснию и Герцеговину, в том числе город Баня-Луку.

Ранее с Милорадом Додиком встретился и Президент России Владимир Путин, который поблагодарил гостя за поддержку российских инициатив.