У Национального музея РТ появился новый филиал – центр «История юстиции»

В составе Национального музея Республики Татарстан появился новый филиал – музейно-образовательный центр «История юстиции». Информацию специально для «Татар-информа» прокомментировали в пресс-службе музея.

«Наш новый филиал – это часть комплекса “Квартал юстиции” в Казани, проекта, реализуемого Правительством Республики Татарстан совместно с Министерством юстиции Российской Федерации. Находится он по адресу Хади Такташа, 124, корпус 3», – пояснили информагентству.

Квартал юстиции, отметим, представляет собой комплекс административных зданий. В них находятся центры юридической и правовой помощи, Центр содействия развитию гражданских инициатив, а также Управление Министерства юстиции России по Республике Татарстан. А теперь с ними соседствует и музейно-образовательный центр «История юстиции» - пятнадцатый филиал Национального музея республики.

«Специалисты Национального музея Республики Татарстан с 2022 года вели активную работу по научному проектированию экспозиции центра и принимали участие в ключевых событиях, происходивших на его территории. Кроме этого, в коллекции Национального музея Татарстана большое количество тематических предметов. Таким образом, здание музейно-образовательного центра было передано нашему музею», – уточнили в пресс-службе Национального музея Татарстана.

Сегодня в центре «История юстиции» будет презентована выставка «Татарстан – Донбасс: 100 лет истории». В начале года, как ранее сообщал «Татар-информ», она была представлена в главном здании Национального музея РТ, а затем объехала несколько районов республики. Выставку составляют подлинные документы, фотографии и предметный ряд, отражающий обширные культурные связи двух регионов, архивы деятелей татарской культуры (Хади Такташа, Файзуллы Туишева, Назиба Жиганова) как свидетельства масштабного процесса формирования татарской диаспоры Донбасса.

В музейно-образовательном центре выставка «История юстиции» «Татарстан – Донбасс: 100 лет истории» будет работать до 10 ноября. Кроме того, в ближайшей перспективе здесь же откроется выставка о справедливости, законности и правопорядке. Осенью в Центре начнут проводить лекции и квизы с возможностью посещения по Пушкинской карте.

В 2023 году, как сообщал «Татар-информ», Национальный музей РТ также пополнился новым филиалом. Тогда в его состав вошел дом-усадьба Горталовых в качестве Музея Льва Толстого.