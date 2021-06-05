У мэра Нижнекамска Айдара Метшина родилась третья внучка

У главы Нижнекамского района Татарстана Айдара Метшина родилась третья внучка.

«Поздравляем главу Нижнекамского муниципального района, мэра Нижнекамска Айдара Метшина с рождением внучки», — говорится в сообщении пресс-службы руководителя муниципалитета.

Айдар Метшин в первый раз стал дедом в 49 лет. Девочка появилась на свет 1 января 2013 года.

У градоначальника есть также сын Мурат, пока он не завел семью. Сейчас молодой человек учится в Бостоне, до этого работал на ГТРК «Татарстан».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Нижнекамска Айдар Метшин поблагодарил своего водителя за 20 лет работы.

