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Ру Тат
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5 июня 2021  17:22
Эльза Кузнецова

У мэра Нижнекамска Айдара Метшина родилась третья внучка

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У главы Нижнекамского района Татарстана Айдара Метшина родилась третья внучка. 

«Поздравляем главу Нижнекамского муниципального района, мэра Нижнекамска Айдара Метшина с рождением внучки», — говорится в сообщении пресс-службы руководителя муниципалитета. 

Айдар Метшин в первый раз стал дедом в 49 лет. Девочка появилась на свет 1 января 2013 года.

У градоначальника есть также сын Мурат, пока он не завел семью. Сейчас молодой человек учится в Бостоне, до этого работал на ГТРК «Татарстан».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Нижнекамска Айдар Метшин поблагодарил своего водителя за 20 лет работы.
 

#нижнекамский район #айдар метшин
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