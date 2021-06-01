Мэр Нижнекамска Айдар Метшин поблагодарил своего водителя за 20 лет работы

Мэр Нижнекамска и глава Нижнекамского района Татарстана Айдар Метшин поблагодарил своего водителя за 20 лет работы. Совместным снимком он поделился с подписчиками в своем Instagram.

«Сегодня ровно 20 лет, как мы работаем с моим водителем Салимом вместе! Спасибо тебе, Салим, за хорошую работу, надежность и верность!» – поблагодарил работника Айдар Метшин.

В первый день лета мэр Нижнекамска также поздравил юных жителей города и района с Международным днем защиты детей, о чем сообщало ИА «Татар-информ».