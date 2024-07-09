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У краснокнижных гуанако в зоопарке Казани родился детеныш
В Казанском зооботсаду родился детеныш у пары гуанако — млекопитающих, являющихся предками одомашненной ламы. Об этом сообщается в телеграм-канале зоопарка.
«Событие поистине волнительное, ведь это их первенец. Киперы определили пол — это девочка», — говорится в сообщении.
Детеныш появился на свет 26 июня и до 9 месяцев будет питаться молоком матери. Однако уже сейчас малышка начинает пробовать траву, листья и веточки растений.
В пресс-службе зооботсада напомнили, что гуанако занесен в Международную Красную книгу.
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