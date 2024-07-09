У краснокнижных гуанако в зоопарке Казани родился детеныш

В Казанском зооботсаду родился детеныш у пары гуанако — млекопитающих, являющихся предками одомашненной ламы. Об этом сообщается в телеграм-канале зоопарка.

«Событие поистине волнительное, ведь это их первенец. Киперы определили пол — это девочка», — говорится в сообщении.

Детеныш появился на свет 26 июня и до 9 месяцев будет питаться молоком матери. Однако уже сейчас малышка начинает пробовать траву, листья и веточки растений.

В пресс-службе зооботсада напомнили, что гуанако занесен в Международную Красную книгу.