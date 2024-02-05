У короля Великобритании выявлен рак

У 75-летнего короля Великобритании Карла III обнаружен рак. Лечение уже начато.

Как сообщили в Букингемском дворце, после выявления заболевания он отложит свои публичные обязанности, однако продолжит работать с документами и исполнять государственные обязанности.

"Во время недавней госпитализации короля при проведении медицинской процедуры в связи доброкачественным увеличением простаты был выявлен еще один повод для беспокойства. Последующие диагностические процедуры подтвердили наличие одной из форм онкологического заболевания», – отмечается в тексте заявления.

Напомним, что новый король взошел на престол в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II, правление которой длилось более 70 лет.