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У короля Великобритании выявлен рак
У 75-летнего короля Великобритании Карла III обнаружен рак. Лечение уже начато.
Как сообщили в Букингемском дворце, после выявления заболевания он отложит свои публичные обязанности, однако продолжит работать с документами и исполнять государственные обязанности.
"Во время недавней госпитализации короля при проведении медицинской процедуры в связи доброкачественным увеличением простаты был выявлен еще один повод для беспокойства. Последующие диагностические процедуры подтвердили наличие одной из форм онкологического заболевания», – отмечается в тексте заявления.
Напомним, что новый король взошел на престол в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II, правление которой длилось более 70 лет.
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