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Политика
10 сентября 2022  12:25

Карла III официально провозгласили новым королем Великобритании

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Сегодня на заседании Совета по престолонаследию в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне прошла церемония, на которой Карла III официально провозгласили новым королем Великобритании. На ней присутствовали премьер-министр страны Лиз Трасс и принц Уильям, подписавшие прокламацию о провозглашении нового короля.

Это первый случай в истории британской монархии, когда заседание Совета престолонаследия транслировалось по телевидению. Трансляцию вел телеканал Sky News, передает РИА Новости.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

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