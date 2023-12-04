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У казанского парка «Сосновая роща» появится новое оформление
Казанский парк «Сосновая роща» будет оформлен в тематике «Воспоминания из детства». Об этом рассказал глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов на деловом понедельнике в мэрии.
«В парке „Сосновая роща“ появится новое оформление, тема которого — „Воспоминания из детства“. Использование в оформлении символов новогоднего праздника по воспоминаниям о елках возле ДК Химиков прошлых лет, старых мультфильмов и сказок — все это погрузит жителей в волшебную атмосферу беззаботного и веселого детства», — сказал Миронов.
Традиционно там же появятся каток, фотозоны, новогодняя ярмарка. Всего в Кировском и Московском районах появятся 12 елочных городков, в том числе в парке Урицкого, возле ДК «Юность», в жилом массиве Юдино и др.
В новом парке «Сад Рыбака» украсят фонтан и входную группу, а еще там появится праздничная елка. Для 30 тысяч жителей жилого массива «Салават Купере» появится 18-метровая елка в парке. Следить за анонсом открытия елочных городков можно в соцсетях администрации.
Праздничная иллюминация в этих районах Казани зажжется 15 декабря. Яркими акцентами станут светящиеся арт-объекты на оживленных улицах и перекрестках. Например, на улице Серова и в сквере возле Севергого вокзала. К новому году неоновые конструкции снова зажгутся вдоль проспекта Ибрагимова. Улицу Декабристов украсят «Световые фонтаны». На бульваре «Фестивальный» снова появится огромный светящийся елочный шар.
Ранее стало известно, где в Авиастроительном районе Казани появится новая елка в ретростиле.
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