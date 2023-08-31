У фермеров Татарстана изымут животных для ликвидации очагов птичьего гриппа

В Татарстане изымут животных и продукцию животного происхождения для ликвидации очагов высокопатогенного вируса гриппа птиц. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Животных изымут в пределах территории, используемой ООО «Лениногорская птицефабрика», а также на территории Лениногорска, села Гимяшево, поселка Валеевский, деревни Савочкино Лениногорского района.

Специальной комиссии по проведению изъятия животных поручено организовать выполнение необходимых мероприятий, контроль за исполнением постановления возложен на Главное управление ветеринарии Кабмина РТ.

В состав сформированной специальной комиссии по проведению изъятия животных вошли шесть человек. Возглавит комиссию заместитель начальника Главного управления ветеринарии РТ Габдулхак Мотыгуллин, его заместителем назначен замруководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ — Главный государственный ветеринарный инспектор по РТ Евгений Иванов.

Напомним, Раис РТ Рустам Минниханов ввел в Лениногорском районе карантин из-за выявленного очага птичьего гриппа. Территорию, признанную эпизоотическим очагом, может посещать только персонал, выполняющий производственные операции. Выывоз и ввоз птицы и продукции запрещен в радиусе 5 км от очага.