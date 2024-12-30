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У еще одного самолета в Южной Корее возникли проблемы с шасси
Еще у одного самолета в Южной Корее возникли проблемы с шасси – он смог вернуться в аэропорт вылета.
Как сообщают РИА Новости, рейс Jeju Air в понедельник вернулся в аэропорт из-за той же проблемы с шасси, которая была выявлена в смертельной катастрофе с участием другого самолета той же модели вчера.
Отмечается, что самолет Boeing B737-800 рейса 7C101 из Кимпхо вылетел в 6.37 по местному времени (0.37 мск), однако экипаж выявил проблему с шасси вскоре после взлета.
«Татар-информ» рассказывал, что при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее самолет пролетел мимо ВПП и врезался в ограждение. На борту находились 175 человек.
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