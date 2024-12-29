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При крушении самолета в Южной Корее погибли 174 человека
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При крушении самолета в аэропорту Муан в Южной Корее погибли 174 человека. Об этом сообщает ТАСС.
«Татар-информ» рассказывал, что самолет разбился при посадке. Он пролетел мимо ВПП и врезался в ограждение. На борту находились 175 человек.
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