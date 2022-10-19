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Здоровье
19 октября 2022  10:33
Эвелина Киселёва

У ДРКБ открыли аллею памяти выдающихся детских врачей Татарстана

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На территории Детской республиканской клинической больницы Татарстана открылась аллея, посвященная детским врачам. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Аллею украшают шесть бюстов известных детских врачей Татарстана, которые внесли в развитие детской медицины огромный вклад.

Фото: © «Татар-информ»

«Памятники принято устанавливать для того, чтобы помнили, чтобы чтили. И, как известно, без прошлого нет будущего. Так пусть же Аллея славы служит признаком благодарности – как проявление искренней признательности людям в белых халатах», – отметили в Минздраве РТ. 

Фото: © «Татар-информ»

Еще в начале августа «Татар-информ» сообщал, что на территории ДРКБ появилась аллея с бюстами врачей, которые посвятили жизнь спасению маленьких пациентов. Сегодня прошло ее официальное открытие.

#аллея #дркб #открытие
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