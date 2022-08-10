Аллея, посвященная детским врачам, появилась у ДРКБ Татарстана

На территории Детской республиканской клинической больницы появилась Аллея медиков, ее украшают шесть бюстов известных детских врачей Татарстана, которые посвятили жизнь спасению маленьких пациентов. Среди них главный детский реаниматолог Минздрава РТ и ДРКБ Игорь Закиров, который скончался в 2020 году.

Фото: © «Татар-информ»

«Всем живым и ушедшим в вечность, выбиравшим делом жизни врачевание, посвящается эта аллея», – выгравировано на плите.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ДРКБ Татарстана, официальное открытие аллеи состоится чуть позже.