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Здоровье
10 августа 2022  18:50
Эвелина Киселёва

Аллея, посвященная детским врачам, появилась у ДРКБ Татарстана

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На территории Детской республиканской клинической больницы появилась Аллея медиков, ее украшают шесть бюстов известных детских врачей Татарстана, которые посвятили жизнь спасению маленьких пациентов. Среди них главный детский реаниматолог Минздрава РТ и ДРКБ Игорь Закиров, который скончался в 2020 году.

 

Фото: © «Татар-информ»

«Всем живым и ушедшим в вечность, выбиравшим делом жизни врачевание, посвящается эта аллея», – выгравировано на плите.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ДРКБ Татарстана, официальное открытие аллеи состоится чуть позже.

#аллея
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