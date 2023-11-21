У центра семьи «Казан» пройдет 4-часовое новогоднее шоу со звездами за 2,9 млн рублей

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Казань потратит более 2,8 млн рублей на организацию и проведение культурной программы в новогоднюю ночь у Центра семьи «Казан». Здесь располагается главная елка города. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Помимо организации площадки — установки шатров и других конструкций, обеспечения видеозаписи, — исполнитель должен организовать 4-часовую концертную программу со звездами. Так, на сцене должны выступить не менее 5 артистов-вокалистов — лауреатов и участников международных и всероссийских конкурсов, народный вокальный коллектив (или коллективы) с номерами не менее чем на 40 минут без перерыва.

Также планируется выступление одного или более вокальных коллективов зарубежной либо российской эстрады. В состав группы должно входить не менее трех человек, а время их выступления не должно быть меньше 40 минут без перерыва.

Уровень всех исполнителей должен соответствовать возможным произведениям, которые они должны исполнить по замыслу режиссера.

Вести новогоднюю программу будут не менее двух ведущих на татарском и русском языках. Также на площадке ожидается выступление диджея с музыкальными композициями (один и более — по два часа работы).

На празднестве проведут профессиональную фото- и видеосъемку, кроме того, исполнитель подготовит ролик для социальных сетей.

Для создания программы, ее координации и поддержки к работе привлекут режиссерско-постановочную и административно-техническую группы.

Услуга должна быть оказана в период с 29 декабря по 1 января.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань потратит на новогоднее оформление и елку у центра семьи «Казан» более 15 млн рублей.