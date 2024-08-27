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Общество 27 августа 2024 18:09

У «Чаши» установили сцену для праздника в честь Дня города и республики

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У «Чаши» установили сцену для праздника в честь Дня города и республики
Фото: © Антон Черныш / «Татар-информ»

Возле Центра семьи «Казан» завершился монтаж сцены. 30 августа здесь развернутся праздничные мероприятия в честь Дня города и республики.

Напомним, что в 10.30 на площадке пройдет массовая регистрация браков — в церемонии примут участие 45 пар из разных районов Татарстана. Планируется проведение мотофестиваля «Два Кремля» с участием рэпера ST.
Вечером на главной сцене праздника выступят певец Дима Билан, группа «Братья Грим» и другие артисты. Завершится вечер праздничным салютом над акваторией Казанки.

Подробнее о праздничных площадках, выступлениях артистов в Казани, запланированных к открытию объектах и работе транспорта можно узнать в материале «Татар-информа» «Детский парк, Билан, герои СВО и салют: как в Казани отметят День города и республики».

#день республики #день города
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