У Ак Барс Арены в Казани открылся мобильный пункт отбора на службу по контракту

Сегодня перед футбольным матчем «Рубина» и «Зенита» в Ак Барс Арене, со стороны улицы Чистопольской развернули мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Он будет открыт до семи часов вечера. Об этом рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В автономной палатке все желающие смогут получить подробную информацию о военной службе по контракту, подать заявление и пройти первичный отбор.

«Каждый желающий может узнать, что такое военная служба по контракту. Мы расскажем о приоритетных воинских частях, которые сейчас комплектуем. Также можно пройти первичные мероприятия отбора. Здесь же у нас представлен макет автомата Калашникова. Любой желающий может попробовать себя в сборке и разборке автомата. Здесь же у нас представлен примерный макет экипировки военнослужащих ВС РФ и комплект боевого снаряжения», – сказал он.

Напомним, В Татарстане увеличили выплату желающим подписать контракт с ВС РФ. Теперь единовременная выплата может доходить до полутора миллионов рублей. Об этом на республиканском совещании заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

В Татарстане граждане при заключении контракта о прохождении службы в ВС РФ гарантированно будут получать 1,2 млн рублей. С учетом муниципальных выплат сумма может составить 1,5 млн рублей, заявил Минниханов. Итоговая сумма складывается из выплат от республики – 1,005 миллиона рублей, Минобороны РФ – 195 тысяч, городов и районов Татарстана – до 300 тысяч.

Сколько платят контрактникам в Татарстане При заключении контракта в единовременная денежная выплата составляет до 1,5 млн рублей:

от Республики Татарстан – 1,005 млн рублей;

от Министерства обороны РФ – 195 тыс. рублей;

от муниципалитетов – до 300 тыс. рублей.

Данные меры распространяются на всех граждан, решивших подписать контракт на территории Татарстана, независимо от их фактического места жительства, а также на иностранцев, которым окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством. Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием. В нем учтены пожелания бойцов СВО.

Помимо финансовой помощи, новым патриотам-контрактникам гарантируется организационное сопровождение (в Казани с прошлого года работает центр оформления на контрактную службу «Батыр»), все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов.

Республика оказывает постоянную помощь контрактникам, исходя из их запросов: отправляется различное оборудование, предметы первой необходимости и многое другое. В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется оплата от Минобороны – от 210 тыс. руб.