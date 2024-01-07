ТЮЗ Нижнекамска завершил новогоднюю кампанию «Домиком господина Дроссельмейера»

Нижнекамский Театр юного зрителя завершил новогоднюю кампанию премьерой сезона «Игрушечный домик господина Дроссельмейера». За новогодние дни было сыграно 25 спектаклей, которые посетили 8 817 зрителей, рассказала «Татар-информу» руководитель литературно-драматургической части Анна Бояршина.

«Игрушечный домик господина Дроссельмейера» — постановка для семейного просмотра. Это всем известная сказочная история о Щелкунчике и милой Мари, которая всеми силами пытается помочь Щелкунчику обрести прежний облик.

«Первыми премьеру посетили одаренные дети города Нижнекамска, победители олимпиад, конкурсов и соревнований, а также дети мобилизованных граждан. Показы для семей бойцов проходили 23 и 24 декабря. Премьеру посетил и глава Нижнекамского муниципального района Рамиль Муллин, он пожелал ребятам отличных праздников и хорошей учебы», — поделилась собеседница агентства.

Режиссером-постановщиком выступил Камиль Гатауллин, хореографом — Ильнур Гарифуллин, художником-постановщиком Алиса Гулканян.

Всего в спектакле задействовано 9 актеров, роль Мари сыграла Надежда Минибаева, роль Щелкунчика — Павел Матвеев, роль Дроссельмейера — Павел Минибаев.

Зрители с удовольствием смотрели спектакль.

«Очень понравилось представление, я вспомнила детство, а дети услышали, что такое три звонка в театре», — поделилась одна из зрительниц.

Более подробно о праздничных днях читайте в новогодней афише «Дракон в Казани, снешарики в Елабуге и керлинг в Челнах: афиша на каникулы в Татарстане».