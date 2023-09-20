ТЮЗ Казани создал второй спектакль на рельсах — о и для подростков, катающихся в трамваях

Казанский Театр юного зрителя создал и сегодня вечером представит первым представителям публики уже второй аудиоспектакль в вагоне существующего городского трамвайного маршрута №5а. История называется «Мы. Трамвай. Любовь». Она буквально кричит и о первых подростковых ощущениях от влюбленности, и о чувствах из-за недопонимания подростков родителями. Накануне, в вечер предпремьеры, постановку смогли оценить представители СМИ и блогеры.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Трамвай назначен создателями спектакля самым романтичным видом транспорта и потому выбран площадкой для режиссерского замысла. Разговор персонажей пьесы зрители слышат через наушники — словно невольно подслушивают, будучи пассажирами того же трамвая. Главные герои, влюбленные 14-летние одноклассники Егор и Алина, вынуждены видеться и проводить время друг с другом именно в трамвае — чтобы не попасться на улице на глаза запрещающим их общение родителям или их знакомым. А одинокий пенсионер Аркадий Иванович коротает в трамвае свое одиночество, наблюдая за фрагментами судеб разных пассажиров. В лице героев пьесы разные поколения смогли найти общий язык, разговорившись в трамвайном вагоне. Беседа случайных попутчиков придала каждому из них смелости заявить о своих чувствах, не боясь стороннего осуждения.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«И мы видели таких подростков, которые ездят в трамваях, как есть подростки, которые сидят в торговых центрах. Драматург Ирина Васьковская перед написанием пьесы ездила в трамваях, слушала разговоры пассажиров, изучала городские паблики… Так что большинство историй в пьесе — реальные», — рассказал главный режиссер Казанского ТЮЗа и режиссер спектакля Радион Букаев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом в отличие от первого спектакля ТЮЗа, также поставленного в вагоне кольцевого городского трамвая (в июне 2021 года), новая пьеса не связана с конкретными местами или объектами, мимо которых проходит маршрут. Так что, откровенно говоря, она могла быть поставлена и вовсе не в трамвае, а на сцене, с декорациями, имитирующими вагон, и не в аудиоформате, а в жанре классического театрального действа.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не было задачи привязать этот спектакль к городу. Стояла задача сделать историю про любовь. Она может быть рассказана где угодно, но я подумал, что можно и в трамвае. Трамвай объединяет. Я думаю, что у каждого свое место самое романтичное в городе. Но нам показалось интересным, что это может быть трамвай. При этом у нас не было задачи сделать всё аутентично — погрузить в мир трамвая. Спектакль — это тонкая грань между реальностью и вымыслом, иллюзией. Но у нас была задача погрузить людей в то, что мы иногда, наверное, теряем. Посыл — любить друг друга, слышать, видеть, чувствовать. Других смыслов нет», — акцентировал Букаев.

Первый спектакль на рельсах «Ночной трамвай», признался он, кажется ему более тяжелой и длинной историей. Его возрастная аудитория, напомним, обозначена как 18+. «Мы. Трамвай. Любовь» маркирована 14+. Длится новая аудиопостановка около часа — за время, когда трамвай успевает проехать не по кольцевому маршруту, а только от остановки у проспекта Победы до железнодорожного вокзала.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

От главных персонажей слушатели спектакля узнают, что «любовь — это ни фига не парные кольца, которые нужно носить и улыбаться», а «жизнь — не тюрьма для придурков, живущих только ради ЕГЭ». И еще что «взрослые не знают, что делать, поэтому все время орут».

«Моя задача, чтобы подростки поступали так, как им хочется, видели объективную картину мира. Я тешу себя такой иллюзией. И я очень хочу, чтобы на этот спектакль ходили родители с детьми. И иногда на „Ночном трамвае” я это наблюдаю, когда мать с улыбкой смотрит за подростком, который сидит насупленный, ждет, когда же это всё закончится, а потом они вместе это обсуждают. И про этот спектакль, может, они скажут: „Ой, а это про нас!” И вы будете удивлены», — резюмировал Радион Букаев, отвечая на скептическую реплику представителей СМИ о предпочтениях подростков.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В озвучке спектакля «Мы. Трамвай. Любовь» были задействованы народный артист Татарстана Сергей Мосейко, артисты Гузель Валишина, Ярослав Кац, Анна Иванова, Владимир Никитин, заслуженные артисты республики Алсу Густова, Павел Густов, Алексей Зильбер, Гузель Шакирзянова, Дмитрий Язов, артисты Валерий Антонов, Дарья Бакшеева, Руслан Зубайраев, Полина Малых, Мария Мухортова, Эльвина Сафина, Руслан Шарипов. Композитор и звукорежиссер аудиопостановки — Альфит Фархадшин.

С 20 сентября спектакль «Мы. Трамвай. Любовь» нашел регулярное место в афише театра.