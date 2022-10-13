ТЮЗ Казани и драмтеатр Чебоксар на взаимогастролях обменяются пятью спектаклями

У Казанского ТЮЗа и Государственного Русского драматического театра Чебоксар с 14 по 16 октября пройдут обменные гастроли. Театры покажут на площадках друг друга по пять спектаклей детского и юношеско-взрослого репертуров.

В Казань чувашские артисты привезут спектакли «Лукоморье» (В. Илюхов), «Большое сердце маленького Хрю» (Н.Кузьминых, Е.Шашин), «Мертвые души» (Н.Гоголь), «Две шутки Чехова» (А.Чехов), «Бешеные деньги» (А.Чехов). Для детских спектаклей предусмотрено по два показа, вечерние взрослые будут сыграны лишь единожды.

Казанский ТЮЗ покажет в Чебоксарах «Северное сияние» (Ирины Васьковской), «Джельсомино в стране лжецов» (по Д.Родари), «Семья Романа» (В.Сигарева), «Лиса и виноград» (Г.Фигейредо) и «Здравствуйте, я ваша тетя» (Б.Томаса), которую Казанский ТЮЗ уже привозил в Чебоксары в 2019 году.

«В предыдущий раз наши гастроли на сцене Государственного ордена “Знак Почета” Русского драматического театра города Чебоксары проходили 5-6 июня 2019 года. Тогда они тоже были обменными. Мы привозили спектакли “Пигмалион, или История одного пари” Б. Шоу, “Остров сокровищ” Р.Л.Стивенсона и, как и в этом году, “Здравствуйте, я ваша тетя!” Б.Томаса. Три-пять дней – это стандартный период наших гастролей: если другие театры устраивают 9 показов за 9 дней, мы делаем столько же показов за 3 дня», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Казанского ТЮЗа.

Обменные гастроли приурочены к 90-летию Казанского ТЮЗа и столетию Государственного Русского драматического театра. К настоящему моменту, отметили в пресс-службе Казанского ТЮЗа, билеты на спектакли каждого из театров уже раскуплены на 85%.