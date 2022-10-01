Казанский ТЮЗ начал 90-й сезон благодарностью за отзывы и преданность зрителям и блогерам

Казанский Театр юного зрителя открыл юбилейный 90-й сезон летней премьерой предыдущего года «Здесь был Кай» режиссера Артема Устинова. Предварила показ церемония поощрения самых активных и преданных зрителей, блогеров и журналистов. Директор театра Айгуль Горнышева и главный режиссер Радион Букаев вручили благодарственные письма, оформленные в стилистике нового мерча театра, а также билеты на спектакли тем, кто активно комментировал посты ТЮЗа в соцсетях и сам делился впечатлениями от спектаклей и актеров.

«Юбилей — это так ответственно. И мы давно к нему готовились. Самые уникальные зрители уже обратили внимание, как много новых интересных проектов у нас появилось, что ТЮЗ появляется в самых неожиданных местах — то в ночном трамвае, то в баре „Истина“, а также может прогуливаться по улицам города. К юбилею мы выбрали для себя тему „Уроженцы Казани и наши ровесники“. В прошлом году к 125-летию замечательного драматурга, уроженца Казани Евгения Шварца мы провели театральную лабораторию: два спектакля по результатам той лаборатории в нашем театре уже поставлены, в том числе сегодняшний спектакль. И, забегая вперед, скажу, что будет еще поставлен третий спектакль по Шварцу — в фойе театра», — сказала Айгуль Горнышева.

К своему юбилею Казанский ТЮЗ обновил фойе, разместив в нем новые фотопортреты актеров. Их автор — новый фотограф ТЮЗа Ирина Ерохина. Кроме того, в формате наклеек в интерьере теперь размещены сообщения об интересных фактах из истории театра. Их можно прочитать по дороге в зал — начиная от гардероба и до пространства перед самим зрительным залом, где стоит герой многих фотографий, сделанных в Казанским ТЮЗе, — рыцарь в доспехах. Еще одно новшество ТЮЗа-юбиляра — сувенирная продукция с фирменным стилем и логотипом 90-летия, созданным главным художником и дизайнером театра Артуром Миннуллиным.

«Я люблю выходить на балкон и смотреть даже не на сцену, а в зал — мне интересно наблюдать ваши лица. Я благодарен вам за верность. Это очень важно — без зрителя не было бы нас», — подчеркнул главный режиссер Радион Букаев.

В стартовавшем сезоне зрителей ждут премьеры «Шварц. Человек. Тень» режиссера Дмитрия Егорова, «Людмила и Руслан» Радиона Букаева, «Книга силы» Дианы Сафаровой, «Гроза» Радиона Букаева и спектакль по рассказам Василия Шукшина режиссера Лилии Ахметзяновой. Ровно 90 лет Казанскому ТЮЗю исполнится 30 ноября — он отметит эту дату еще одной официальной церемонией и показом спектакля.

Постановка первого вечера юбилейного сезона «Здесь был Кай», как писал ранее «Татар-информ», опрокидывает мир хорошо всем знакомой сказки Ганса Христиана Андерсена в холодящую реальность. Полуторачасовая постановка делает акцент на острой и болезненной теме пропажи детей. Актуальная детективная история создана с участием движения по поиску пропавших людей «Лиза Алерт».