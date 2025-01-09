ТЮЗ Казани анонсировал премьеры по Булычеву, о бойцах СВО и «Человека в футляре»

В наступившем 2025 году Казанский ТЮЗ анонсировал выпуск трех премьер, несмотря на ведущиеся в здании театра на Островского ремонтно-реставрационные работы и вынужденность труппы играть репертуарные спектакли на альтернативных городских площадках.

В апреле, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, выйдет премьера «Можно попросить Нину?» по произведению Кира Булычева. Осенью зрители смогут увидеть спектакль «Человек в футляре» по одноименному рассказу Антона Чехова. Оба спектакля ставит главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев.

«"Человек в футляре" – обращение Радиона Букаева к школьной литературе, стремление приблизить школьников к ТЮЗу и актуализировать интерес подростков к творчеству великих русских писателей. К спектаклю "Можно попросить Нину?" до Нового года создавалась творческая концепция, формировался режиссерский замысел, теперь мы приступаем к застольному периоду – читке», – прокомментировали предстоящие премьеры «Татар-информу» в пресс-службе театра.

Первой же премьерой 2025 года уже в конце января станет спектакль «Просто жить» современного драматурга Яны Ореховой. Постановка расскажет историю о возвращении к мирной жизни после участия в СВО Артема Малахова – артиста и драматурга Луганского академического русского драматического театра имени Луспекаева.

«Это будет полноценный спектакль на 70 минут. Его постановка реализуется в рамках федерального проекта "СВОи. Непридуманные истории" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Премьера пройдет в ДК Саид Галеева 31 января», – сообщили информагентству.

Работать над спектаклем в Казанском ТЮЗе начали еще в ноябре. Букаев осуществляет художественное руководство постановкой, режиссер – Рамиль Кагарманов.

Как сообщили в театре, пьеса для будущей постановки появилась во время программы «Актуальная драматургия о специальной военной операции» арт-кластера «Таврида». Участники СВО откровенно рассказывали о своем боевом опыте и возвращении к мирной жизни профессиональным драматургам, режиссерам и клиническим психологам, которые затем создали из них тексты для спектаклей. Так появился проект «СВОи. Непридуманные истории». 12 его спектаклей пройдут в 10 городах России, включая Казань: в Москве, Луганске, Архангельске, Томске, Челябинске, Курске, Махачкале, Тамбове и Орске.