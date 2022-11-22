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Ру Тат
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Экономика
22 ноября 2022  12:06
Гелюза Ибрагимова

Тюменский предприниматель планирует открыть завод в Лаишевском районе

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Предприниматель из Тюмени Ринат Гайсин планирует наладить производство на территории Лаишевского района Татарстана. Об этом он рассказал участникам пленарного заседания международного форума «Деловые партнеры Татарстана».

«Лаишевский район — для нас удобное место. Глава района дал разрешение на строительство. Он сам приезжал в Тюмень и посмотрел наше производство», — сказал предприниматель.

Компания Рината Гайсина занимается производством теплоизоляционных материалов. По словам руководителя, строительство нового завода стартует весной.

Ринат Гайсин также рассказал об активном участии в национальной жизни Тюменской области.

«Мы помогаем мечетям, в месяц Рамадан проводим ифтары. Хотя в Тюмени татар не очень много, мы поддерживаем друг друга», — сказал делегат форума.

Он также подчеркнул, что старается внедрить в области халяльные проекты.

Ринат Гайсин — уроженец Тюмени, потомок татар, в начале ХХ века переселившихся в Тюменскую область.

Пленарное заседание международного форума «Деловые партнеры Татарстана» проходит в Казани в IT-парке им. Башира Рамеева. «Татар-информ» ведет онлайн-трансляцию заседания. Приветствие участникам форума направил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

 

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